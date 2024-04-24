Колпинские чиновники попались на фонтане. Утекло 5 миллионов

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4 комментария

Прокуратура Петербурга добилась возбуждения уголовного дела по статье о халатности (293 УК РФ) после того, как выяснилось, что на несделанную прокладку электрооборудования для фонтана в общественном пространстве в Колпино ушло 5 млн рублей из бюджета. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: официальная страница губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в «ВКонтакте»
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Прокуратура Колпинского района установила, что в 2022 году СПб ГКУ «Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района» заключило с подрядчиком ООО «Стройинком» госконтракт на работы по благоустройству и установке фонтана. В декабре того же года должностные лица госучреждения подписали акты, в которых утверждалось, что работы по прокладке электрооборудования были выполнены, подрядчик получил 5 миллионов рублей. Однако проверка прокуратуры показала, что никаких работ не проводилось.

Фото: официальная страница губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в «ВКонтакте»
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По данным «Фонтанки», стоимость контракта была завышена ровно на 5 миллионов — на самом деле никакое электрическое оборудование прокладывать и не требовалось.

Сейчас фонтан активно функционирует. В прошлом году там мужчина сбил на самокате ребенка. В итоге мальчика отвезли в больницу с двойным переломом челюсти.

Материалы проверки были направлены в органы предварительного расследования. В итоге было возбуждено уголовное дело по статье о халатности по ч. 1 ст. 293 УК РФ. Ход и результат расследования дела находятся на контроле прокуратуры.

Фото: официальная страница губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в «ВКонтакте»
Фото: официальная страница губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в «ВКонтакте»

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ФонтанПрокуратура
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Комментарии 4

DEMOMON24 Апр 2024 в 17:53
Ну и при чём здесь самокат?
+0−0
11111111111111824 Апр 2024 в 17:37
Если у тебя есть фонтан, заткни его: дай отдохнуть и фонтану!
"Плоды раздумий" (1854) Козьма Прутков
+0−0
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