Колпинские чиновники попались на фонтане. Утекло 5 миллионов

Прокуратура Петербурга добилась возбуждения уголовного дела по статье о халатности (293 УК РФ) после того, как выяснилось, что на несделанную прокладку электрооборудования для фонтана в общественном пространстве в Колпино ушло 5 млн рублей из бюджета. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура Колпинского района установила, что в 2022 году СПб ГКУ «Агентство благоустройства и коммунального хозяйства Колпинского района» заключило с подрядчиком ООО «Стройинком» госконтракт на работы по благоустройству и установке фонтана. В декабре того же года должностные лица госучреждения подписали акты, в которых утверждалось, что работы по прокладке электрооборудования были выполнены, подрядчик получил 5 миллионов рублей. Однако проверка прокуратуры показала, что никаких работ не проводилось.

По данным «Фонтанки», стоимость контракта была завышена ровно на 5 миллионов — на самом деле никакое электрическое оборудование прокладывать и не требовалось.

Сейчас фонтан активно функционирует. В прошлом году там мужчина сбил на самокате ребенка. В итоге мальчика отвезли в больницу с двойным переломом челюсти.