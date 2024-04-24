В Купчино кухонный пожар отправил в больницу женщину

Помощь дюжины пожарных потребовалась в трёхкомнатной квартире во Фрунзенском районе Петербурга утром вторника, 24 апреля. Огонь вспыхнул в кухне и почти полностью охватил помещение.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Малой Бухарестской, 9, поступил на пульт дежурного в 9:40. В квартире загорелась кухня площадью 10 квадратных метров.
По данным ведомства, трёх человек эвакуировали из опасной зоны. Внимание врачей потребовалось женщине — её госпитализировали.
К половине одиннадцатого часа утра пожар потушили силами трёх расчётов. Обгорели восемь квадратных метров обстановки.