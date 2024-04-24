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    В Купчино кухонный пожар отправил в больницу женщину

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    Помощь дюжины пожарных потребовалась в трёхкомнатной квартире во Фрунзенском районе Петербурга утром вторника, 24 апреля. Огонь вспыхнул в кухне и почти полностью охватил помещение.

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    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о возгорании на Малой Бухарестской, 9, поступил на пульт дежурного в 9:40. В квартире загорелась кухня площадью 10 квадратных метров.

    Новости Фрунзенского района, Купчино

    По данным ведомства, трёх человек эвакуировали из опасной зоны. Внимание врачей потребовалось женщине — её госпитализировали.

    К половине одиннадцатого часа утра пожар потушили силами трёх расчётов. Обгорели восемь квадратных метров обстановки.

    Фото: Новости Фрунзенского района, Купчино

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