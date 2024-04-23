Как в ММА. В академии Репина повздорили два преподавателя — одного с переломом увезла скорая

В деканате факультета графики Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина днем во вторник, 23 апреля, произошел конфликт между двумя преподавателями — Романом Оленичем и Александром Заставским. Последнего увезли на скорой с травмами головы и переломом. Как стало известно «Фонтанке», медики забрали пострадавшего в Александровскую больницу с целым перечнем диагнозов, в том числе закрытой черепно-мозговой травмой, подозрением на сотрясение мозга, переломом носа и альвеолярных отростков верхней челюсти.

Заставский, руководитель персональной учебной мастерской книжной и станковой графики, рассказал редакции, что пришел на факультет разобраться, на что были потрачены чуть более 514 тысяч рублей из денег, поступивших за обучение иностранных студентов. По мнению собеседника, средства должны были пойти на зарплаты преподавателям, но были израсходованы на другие цели.



«Увидел декана и председателя комиссии по распределению денег [Оленича]. Ему очень не понравились мои вопросы, при этом не было ни угроз, ни обзывательств. Он кинул мне телефоном в зубы и разбил мне верхнюю челюсть. После чего он нанес мне второй удар головой, ну, как в ММА бьют. Разбил мне переносицу. Я даже рук не поднимал. Я был ошарашен, потому что у нас никогда так не ведут себя», — рассказал пострадавший.



Заставский пояснил, что в результате у него сломаны альвеолярные отростки. «Поэтому у меня два зуба в разные стороны. Спасибо, что я их не потерял. Я шепелявлю и не могу замкнуть челюсть. И разбит нос, рассечение где-то сантиметр», — добавил он.



Оленич занимает должность старшего преподавателя кафедры графики, а также кафедры живописи и композиции. На звонок «Фонтанки» он ответил, но комментировать ситуацию не захотел.

