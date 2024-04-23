Анна Пармас снимет комедийный сериал о петербургской коммуналке и злосчастном алкоголике

Сценарист и режиссер Анна Пармас, снявшая самые громкие клипы группы «Ленинград» времен пика ее славы, известная сериалами «Осторожно, модерн!», «Исправление и наказание», снимет проект для онлайн-кинотеатра KION. Это комедия «Минус Дима» о жителях петербургской коммуналки, разъехаться которым по отдельным квартирам мешает их родственник-алкоголик Дима. Так у них рождается идея его убить.



Съемки проекта уже начались. В кадре появятся Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев (он-то и сыграет злосчастного алкоголика), Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин-младший.