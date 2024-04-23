Анна Пармас снимет комедийный сериал о петербургской коммуналке и злосчастном алкоголике

Сценарист и режиссер Анна Пармас, снявшая самые громкие клипы группы «Ленинград» времен пика ее славы, известная сериалами «Осторожно, модерн!», «Исправление и наказание», снимет проект для онлайн-кинотеатра KION. Это комедия «Минус Дима» о жителях петербургской коммуналки, разъехаться которым по отдельным квартирам мешает их родственник-алкоголик Дима. Так у них рождается идея его убить.
Съемки проекта уже начались. В кадре появятся Анна Михалкова, Тимофей Трибунцев (он-то и сыграет злосчастного алкоголика), Екатерина Вилкова, Надежда Маркина, Екатерина Ильина, Алексей Базанов и Александр Ильин-младший.
«Идея снять сериал про то, как четыре интеллигентные питерские женщины ничего не могут поделать с одним родственником-алкоголиком, не приходила в голову — она просто была частью моей жизни! — рассказала Анна Пармас. — В какой-то момент я почувствовала, что готова просто уничтожить этого человека, причем примерно так, как в фильме "Пила". Тут-то я и поняла, что это идея сериала».
Сроки выхода пока не сообщаются.