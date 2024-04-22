Разрешения нет, но стройматериалы уже подвезли. Как в Пушкине готовятся возводить храм, посвященный СВО

Храм, посвященный участникам специальной военной операции, на въезде в Пушкин уже обрастает будущими стенами — строители привезли бревна и бетонные блоки, сообщили 22 апреля читатели «Фонтанки». «На земельном участке на углу Петербургского шоссе и Детскосельского бульвара появилась техника, рабочие, биотуалеты, будка охранника, запитанная от близстоящего в этом жилом квартале столба с проводами электроснабжения. Отсутствуют ограждения и стенды с достоверной информацией», — рассказал читатель «Фонтанки».

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Согласно открытым данным, до 18 апреля прошло общественное обсуждение по вопросу строительства храма. Однако до сих пор комитет по градостроительству и архитектуре не установил условно-разрешенный вид использования участка земли, в данном случае — религиозный. Разрешение на стройку — этап, следующий за получением УРВИ. «Фонтанке» не удалось обнаружить разрешение на строительство на этом участке. Как следует из данных портала объектов городской среды города, приход получил ордер на работы по установке временных элементов благоустройства, что также не дает права заниматься строительством.

Речь о территории площадью 3685 квадратных метров. Через дорогу от нее — Буферный парк, по другую сторону Петербургского шоссе — ЛГУ имени Пушкина.

«У нас все разрешения есть. <...> Я знаю точно, что у нас все документы в порядке, но этим занимается юридическая компания. И вот они, наверное, большей информацией владеют по поводу разрешения и других нюансов», — сообщили «Фонтанке» в канцелярии прихода.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Пушкинского района Петербурга.