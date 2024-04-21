Полиция задержала 52-летнюю самокатчицу, сбившую пятилетнего ребенка

Полиция Петербурга задержала жительницу Василеостровского района, которую подозревают в том, что она при движении на электросамокате сбила пятилетнего ребенка. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в пятницу, 19 апреля, на улице Беринга. Мальчик попал в больницу с травмами головы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, линейный перелом затылочной кости и ушиб мягких тканей головы. По мнению врачей, был причинен тяжкий вред здоровью.