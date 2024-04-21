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    Полиция задержала 52-летнюю самокатчицу, сбившую пятилетнего ребенка

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    7 комментариев

    Полиция Петербурга задержала жительницу Василеостровского района, которую подозревают в том, что она при движении на электросамокате сбила пятилетнего ребенка. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    ДТП произошло в пятницу, 19 апреля, на улице Беринга. Мальчик попал в больницу с травмами головы. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга легкой степени, линейный перелом затылочной кости и ушиб мягких тканей головы. По мнению врачей, был причинен тяжкий вред здоровью.

    Просмотрев записи камеры видеонаблюдения, вечером того же дня сотрудники полиции Василеостровского района задержали 52-летнюю безработную жительницу Наличной улицы по подозрению в совершении данного преступления. Против нее возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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    ДТПСамокатчик сбил ребенка
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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ23
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    Комментарии 7

    Трассер21 Апр 2024 в 13:13
    Электросамокат - средство повышенной опасности. И без прав нельзя эксплуатировать, как по трое, как и без каски.
    Почему статья по неосторожности?
    Расстрельную, давай!
    +1−0
    VKuser17419822121 Апр 2024 в 12:33
    Было бы запрещено движение на СИМах в пределах города- этого бы и тысяч других подобных происшествий не случилось бы! Но власть, к сожалению , не желает защищать права граждан на безопасное движение по тротуарам! Деньги от « самокатных» фирм глаза застят!
    +10−1
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