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    США ищут способы извлечь экономическую выгоду из замороженных российских активов: глава Минфина назвала варианты

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    Министр финансов США Джанет Йеллен 16 апреля выступила на пресс-конференции в преддверии весенних совещаний Международного валютного фонда и Всемирного банка и рассказала о возможных сценариях использования замороженных российских активов. Помимо извлечения экономической выгоды Вашингтон также прогнозирует последствия возможных ответных мер Москвы, — цитирует слова министра ТАСС.

    США рассматривают целый «ряд возможностей — от фактической конфискации суверенных российских активов до использования их в качестве залога при выпуске долговых обязательств для Украины» — и все это потому, что «Украине нужен постоянный поток помощи», — приводит ТАСС отрывок из выступления Йеллен. «Россия начинает замечать признаки того, что США и наши союзники устали и им все труднее находить способы поддерживать Украину. И это дает России надежду на то, что они смогут переиграть нас и дождаться, когда наша решимость иссякнет».

    Между тем, ранее Официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак заявила, что универсального решения по замороженным активам России нет и меры должны приниматься самостоятельно теми странами, в чьей юрисдикции они находятся.

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    Джанет ЙелленМинфин СШАСанкцииЗамороженные активы РФ
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