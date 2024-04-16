США ищут способы извлечь экономическую выгоду из замороженных российских активов: глава Минфина назвала варианты

Министр финансов США Джанет Йеллен 16 апреля выступила на пресс-конференции в преддверии весенних совещаний Международного валютного фонда и Всемирного банка и рассказала о возможных сценариях использования замороженных российских активов. Помимо извлечения экономической выгоды Вашингтон также прогнозирует последствия возможных ответных мер Москвы, — цитирует слова министра ТАСС.

США рассматривают целый «ряд возможностей — от фактической конфискации суверенных российских активов до использования их в качестве залога при выпуске долговых обязательств для Украины» — и все это потому, что «Украине нужен постоянный поток помощи», — приводит ТАСС отрывок из выступления Йеллен. «Россия начинает замечать признаки того, что США и наши союзники устали и им все труднее находить способы поддерживать Украину. И это дает России надежду на то, что они смогут переиграть нас и дождаться, когда наша решимость иссякнет».

