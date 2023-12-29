США предложили G7 способы изъять замороженные активы РФ на $300 млрд. Кремлю есть чем ответить

Соединенные Штаты предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. Соответствующий план могут подготовить к 24 февраля 2024 года, сообщили 29 декабря «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.
Для применения конфискации группам придется проработать юридические вопросы, а также продумать пути снижения возможных рисков. Одним из основных аспектов этого остается то, что администрация Байдена может принять такое решение в одностороннем порядке.
В ЕС данный процесс тоже не имеет правоприменительной практики. Объединить действия по конфискации активов РФ будет трудно, но Запад активно работает над этим. По мнению юристов, не исключено, что в случае успешной конфискации будут создаваться специальные фонды, куда могут перечислить эти активы. Ранее США ранее предлагали два варианта — международный фонд или фонд на Украине.
На действия западных стран Россия может применить ответные меры. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у РФ есть список иностранных активов, которые она может конфисковать. Он также назвал данную тему «потенциально чрезвычайно опасной».
Напомним, Евросоюз впервые включил в число санкционных мер возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица в рамках 12-го пакета санкций, принятого в понедельник, 18 декабря.
«Фонтанка» писала, что ранее риск конфискации российских активов в Европе прокомментировал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Он заявил, что в случае принятия такого решения со стороны России последует «абсолютно симметричный ответ» и что в РФ тоже достаточно замороженных иностранных активов. До сих пор именно конфискаций иностранных активов не было — максимум они лишь переводились под управление российских менеджеров. Российские власти всегда подчеркивали, что такие решения не приводили к смене собственников, которые всегда — но на условиях Кремля — могут вернуть свои активы под свой контроль.