США предложили G7 способы изъять замороженные активы РФ на $300 млрд. Кремлю есть чем ответить

Соединенные Штаты предложили рабочим группам стран G7 изучить способы конфискации замороженных российских активов на сумму $300 млрд. Соответствующий план могут подготовить к 24 февраля 2024 года, сообщили 29 декабря «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.



Для применения конфискации группам придется проработать юридические вопросы, а также продумать пути снижения возможных рисков. Одним из основных аспектов этого остается то, что администрация Байдена может принять такое решение в одностороннем порядке.