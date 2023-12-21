Россия будет принимать зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе, рассказал 21 декабря министр финансов Антон Силуанов в интервью «России 24».
«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых С, это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал он.
Силуанов: Россия ответит на конфискацию ее активов в Европе «симметрично»
Россия будет принимать зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе, рассказал 21 декабря министр финансов Антон Силуанов в интервью «России 24».