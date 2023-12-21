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    Силуанов: Россия ответит на конфискацию ее активов в Европе «симметрично»

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    8 комментариев

    Россия будет принимать зеркальные меры в случае конфискации ее активов в Европе, рассказал 21 декабря министр финансов Антон Силуанов в интервью «России 24».

    «Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых С, это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал он.

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    Комментарии 8

    Гость21 Дек 2023 в 18:37
    Всем срочно бояться.
    +0−0
    Гость21 Дек 2023 в 18:31
    .....Грозный Силуанов....
    +0−0
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