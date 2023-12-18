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    ЕС ввел механизм конфискации замороженных активов РФ

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    ЕС впервые включил в число санкционных мер возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица в рамках 12-го пакета санкций, принятого в понедельник, 18 декабря.

    В постановлении Совета ЕС указано, что решение приняли с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла во владение государства или компаний. Так, теперь ЕС может заморозить европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые попали под санкции, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    «Решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное [российское] лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать [эти] ресурсы доступными для выплаты компенсации», — отмечается в документе.

    Ранее в Брюсселе уже обсуждали возможность потенциальной конфискации частных российских активов за обход санкций ЕС. Тогда в Еврокомиссии подчеркивали, что наличие замороженных активов дает ЕС гарантию, что России однажды придется возместить ущерб Украине, заявили в Еврокомиссии.

    Кроме того, сегодня ЕС расширил список персональных ограничений, добавив более 140 физлиц и организаций. Речь идет о российских военнослужащих, предприятиях ВПК, частных военных компаниях, лицах и организациях, работающих в технологических и информационных сферах. Так, санкции затронут в том числе и тех, кто участвовал в организации выборов в новых регионах, распространял информацию в поддержку СВО.

    В санкционные списки попали 29 компаний, в том числе из третьих стран, например, из Узбекистана и Сингапура. В Совете ЕС подчеркнули, что они «непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России».

    В списки ЕС попадут также 29 компаний, в том числе из третьих стран, включая Узбекистан и Сингапур, за якобы связь с ВПК РФ.

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