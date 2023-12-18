ЕС ввел механизм конфискации замороженных активов РФ

ЕС впервые включил в число санкционных мер возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица в рамках 12-го пакета санкций, принятого в понедельник, 18 декабря.

В постановлении Совета ЕС указано, что решение приняли с целью последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла во владение государства или компаний. Так, теперь ЕС может заморозить европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые попали под санкции, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

«Решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное [российское] лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать [эти] ресурсы доступными для выплаты компенсации», — отмечается в документе.

Ранее в Брюсселе уже обсуждали возможность потенциальной конфискации частных российских активов за обход санкций ЕС. Тогда в Еврокомиссии подчеркивали, что наличие замороженных активов дает ЕС гарантию, что России однажды придется возместить ущерб Украине, заявили в Еврокомиссии.

Кроме того, сегодня ЕС расширил список персональных ограничений, добавив более 140 физлиц и организаций. Речь идет о российских военнослужащих, предприятиях ВПК, частных военных компаниях, лицах и организациях, работающих в технологических и информационных сферах. Так, санкции затронут в том числе и тех, кто участвовал в организации выборов в новых регионах, распространял информацию в поддержку СВО.

В санкционные списки попали 29 компаний, в том числе из третьих стран, например, из Узбекистана и Сингапура. В Совете ЕС подчеркнули, что они «непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России».