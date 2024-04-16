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    В Мариинском дадут премьеру «Золушки» с умопомрачительными темпами и пассажами

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    На исторической сцене Мариинского театра 17, 18 и 21 апреля — премьерные спектакли новой постановки россиниевской «Золушки». Сочинение характеризуют сумасшедшие темпы и умопомрачительные пейзажи — потому немногие решаются ввести сочинение 25-летнего (на момент написания произведения) итальянского композитора в свой репертуар. 12+

    Фото: предоставлено Мариинским театром
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    Джоаккино Россини к тому моменту, несмотря на свою молодость, был уже довольно знаменит: у него за плечами было два десятка опер — работал он, можно сказать, в не менее поразительном темпе, чем заставлял петь своих певцов. При этом условия, как обычно, не были идеальными: при выборе сюжетов нужно было помнить о цензуре.

    К счастью, этому требованию удовлетворила «Золушка», набросок либретто которой (по мотивам сказки Шарля Перро) родился всего за одну ночь — после «питчинга» с либреттистом Россини Якопо Ферретти и импресарио Доменико Барбайей. Дело было за два дня до Рождества. И уже через месяц была готова музыка.

    Премьера состоялась на следующее Рождество — 1817 года, и опера восхитила мир. Подобрать исполнителей для такой музыки во все времена было непросто. Так, партию главной героини — Анджелины — автор поручил колоратурному меццо-сопрано.

    Авторы петербургской постановки — режиссер Екатерина Малая и художник по декорациям и костюмам Вячеслав Окунев.

    Партии готовят:

    Анджелина (Золушка) — Цветана Омельчук, Дарья Росицкая, Светлана Карпова, Эвелина Агабалаева, Регина Рустамова, Ирина Шишкова.

    Клоринда — Анна Денисова, Юлия Сулейманова, Кристина Гонца, Анна Шульгина, Маргарита Иванова, Марина Алешонкова.

    Тисба — Анастасия Донец, Екатерина Латышева, Анна Князева, Альбина Шарафутдинова.

    Рамиро — Клим Тихонов, Денис Закиров, Александр Михайлов, Ярамир Низамутдинов.

    Алидоро — Магеррам Гусейнов, Владимир Феляуэр, Геворг Григорян, Илья Банник, Мирослав Молчанов.

    Дандини — Ярослав Петряник, Виктор Коротич, Сергей Романов, Максим Даминов, Егор Чубаков.

    Дон Маньифико — Денис Беганский, Николай Каменский, Яков Стрижак, Павел Шмулевич, Степан Завалишин.

    Начало в 19:00, а 21 апреля — в 14:00 и 19:00.

    Фото: предоставлено Мариинским театром

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