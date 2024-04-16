В Мариинском дадут премьеру «Золушки» с умопомрачительными темпами и пассажами

На исторической сцене Мариинского театра 17, 18 и 21 апреля — премьерные спектакли новой постановки россиниевской «Золушки». Сочинение характеризуют сумасшедшие темпы и умопомрачительные пейзажи — потому немногие решаются ввести сочинение 25-летнего (на момент написания произведения) итальянского композитора в свой репертуар. 12+

Джоаккино Россини к тому моменту, несмотря на свою молодость, был уже довольно знаменит: у него за плечами было два десятка опер — работал он, можно сказать, в не менее поразительном темпе, чем заставлял петь своих певцов. При этом условия, как обычно, не были идеальными: при выборе сюжетов нужно было помнить о цензуре.

К счастью, этому требованию удовлетворила «Золушка», набросок либретто которой (по мотивам сказки Шарля Перро) родился всего за одну ночь — после «питчинга» с либреттистом Россини Якопо Ферретти и импресарио Доменико Барбайей. Дело было за два дня до Рождества. И уже через месяц была готова музыка.

Премьера состоялась на следующее Рождество — 1817 года, и опера восхитила мир. Подобрать исполнителей для такой музыки во все времена было непросто. Так, партию главной героини — Анджелины — автор поручил колоратурному меццо-сопрано.



Авторы петербургской постановки — режиссер Екатерина Малая и художник по декорациям и костюмам Вячеслав Окунев.

Партии готовят:



Анджелина (Золушка) — Цветана Омельчук, Дарья Росицкая, Светлана Карпова, Эвелина Агабалаева, Регина Рустамова, Ирина Шишкова.



Клоринда — Анна Денисова, Юлия Сулейманова, Кристина Гонца, Анна Шульгина, Маргарита Иванова, Марина Алешонкова.

