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    Из Невы выловили труп. На запястье мужчины — остатки скотча

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    Накануне около трех часов дня в службу «112» поступил звонок о том, что на набережной Крузенштерна в Неве обнаружен труп неизвестного мужчины. Об этом 16 апреля стало известно «Фонтанке».

    Предположительно, прибывшие на место сотрудники полиции установили, что труп выловили около здания Академии художеств на Университетской набережной, 17. Мужчине, найденному без признаков жизни, на вид 50 лет. Предварительный осмотр показал, что внешних признаков насильственной смерти на теле нет, однако на левом запястье погибшего был намотан скотч.

    Личность мужчины и обстоятельства его смерти предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

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