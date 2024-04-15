Как будут работать МРЭО в Петербурге и области в майские праздники

В начале мая россиян ждут длинные выходные в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы. В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области рассказали, как будут работать в праздничные дни МРЭО.



В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Петербурге и Ленобласти будут работать на час меньше в связи с сокращенным днем, сообщает 15 апреля пресс-служба УГИБДД региона. А 1 мая и 9 мая в МРЭО будут нерабочие праздничные дни. В остальные дни подразделения будут работать по обычному графику.