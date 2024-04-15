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    Как будут работать МРЭО в Петербурге и области в майские праздники

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    В начале мая россиян ждут длинные выходные в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы. В Управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области рассказали, как будут работать в праздничные дни МРЭО.

    В предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Петербурге и Ленобласти будут работать на час меньше в связи с сокращенным днем, сообщает 15 апреля пресс-служба УГИБДД региона. А 1 мая и 9 мая в МРЭО будут нерабочие праздничные дни. В остальные дни подразделения будут работать по обычному графику.

    В ГИБДД также напоминают о возможности предварительной записи в МРЭО через портал «Госуслуг». Прием заявителей, записавшихся таким образом, осуществляется без очереди — в специально выделенных окнах. Также на сайте ГИБДД РФ размещаются графики нагрузки на подразделения МРЭО, на которых можно посмотреть, в какие часы и дни они менее загружены.

    Выходные в связи с майскими праздниками в РФ в этом году продлятся с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

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