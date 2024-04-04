Как отдыхаем на майские праздники — 2024: публикуем календарь

Устали работать? В конце месяца сможем как следует отдохнуть Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Выходные в честь майских праздников в 2024 году пройдут в два этапа по четыре дня каждый. Рассказываем, когда начнутся и закончатся праздничные дни и есть ли смысл брать в мае отпуск. Как отдыхаем на майские в 2024 году Выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда, пройдут с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. При этом выходной 29 апреля перенесли с 27-го числа, из-за чего образовалась шестидневная рабочая неделя накануне праздников.

Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Между праздниками будет пять рабочих дней — 2, 3, 6, 7 и 8 мая — и два выходных: 4 и 5-го числа. По традиции, если предпраздничное 8 мая выпадает на рабочий день, его делают сокращенным. Поэтому в этом году накануне Дня Победы можно будет уйти с работы на час раньше. А сами выходные в честь Дня Победы продлятся с 9 по 12 мая.

Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Кто работает в майские праздники Отдохнуть получится не всем. Работники экстренных служб, сотрудники СМИ и те, у кого работа в выходные предусмотрена трудовым договором, продолжают трудиться в праздники. В качестве компенсации можно или потребовать двойную оплату смены, или выбрать день для отгула. При этом за каждый выходной, проведенный на работе, полагается один день отдыха.



Стоит ли брать отпуск в мае

В мае 2024 года будет 20 рабочих дней и 11 выходных, так что этот месяц станет не самым выгодным с финансовой точки зрения. В этом году лучше уйти в отпуск в июле (тогда заплатят за 23 рабочих дня) или в августе (в котором 22 рабочих дня). С другой стороны, взяв отпуск в мае, можно отдохнуть чуть дольше, ведь праздничные 1 и 9 мая не учитываются как дни отпуска. То есть, если работник возьмет оплачиваемый отпуск на 14 дней, начиная с 1 мая, он должен будет выйти на работу только 16-го числа.