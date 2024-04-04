    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, сев

    763мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.39eur99.43

    Как отдыхаем на майские праздники — 2024: публикуем календарь

    Официальные выходные уже не за горами

    794
    1 комментарий
    Устали работать? В конце месяца сможем как следует отдохнуть
    Устали работать? В конце месяца сможем как следует отдохнутьФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Выходные в честь майских праздников в 2024 году пройдут в два этапа по четыре дня каждый. Рассказываем, когда начнутся и закончатся праздничные дни и есть ли смысл брать в мае отпуск.

    Как отдыхаем на майские в 2024 году

    Выходные, приуроченные к Празднику Весны и Труда, пройдут с воскресенья, 28 апреля, по среду, 1 мая. При этом выходной 29 апреля перенесли с 27-го числа, из-за чего образовалась шестидневная рабочая неделя накануне праздников.

    Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Между праздниками будет пять рабочих дней — 2, 3, 6, 7 и 8 мая — и два выходных: 4 и 5-го числа. По традиции, если предпраздничное 8 мая выпадает на рабочий день, его делают сокращенным. Поэтому в этом году накануне Дня Победы можно будет уйти с работы на час раньше. А сами выходные в честь Дня Победы продлятся с 9 по 12 мая.

    Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы
    ПоделитьсяПоделиться

    Кто работает в майские праздники

    Отдохнуть получится не всем. Работники экстренных служб, сотрудники СМИ и те, у кого работа в выходные предусмотрена трудовым договором, продолжают трудиться в праздники. В качестве компенсации можно или потребовать двойную оплату смены, или выбрать день для отгула. При этом за каждый выходной, проведенный на работе, полагается один день отдыха.

    Стоит ли брать отпуск в мае

    В мае 2024 года будет 20 рабочих дней и 11 выходных, так что этот месяц станет не самым выгодным с финансовой точки зрения. В этом году лучше уйти в отпуск в июле (тогда заплатят за 23 рабочих дня) или в августе (в котором 22 рабочих дня). С другой стороны, взяв отпуск в мае, можно отдохнуть чуть дольше, ведь праздничные 1 и 9 мая не учитываются как дни отпуска. То есть, если работник возьмет оплачиваемый отпуск на 14 дней, начиная с 1 мая, он должен будет выйти на работу только 16-го числа.

    Устали работать? В конце месяца сможем как следует отдохнуть
    Устали работать? В конце месяца сможем как следует отдохнутьФото: Дарья Селенская / Городские порталы
    Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы
    Инфографика: Виталий Калистратов / Городские порталы

    По теме

    Майские праздникиКалендарь1 МаяВыходныеДлинные выходные9 МаяПраздники
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость04 Апр 2024 в 16:31
    В мае надо брать отпуск на неделю со 2 по 8 и отдыхать две недели, с 28 апреля по 13 мая
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close