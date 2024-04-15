Детей из петербургского подвала определили в социальный центр. Мать планирует их вернуть

Троих мальчиков, которых обнаружили в подвале многоэтажки на Московском шоссе, определили в социально-реабилитационный центр в Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь детского омбудсмена Анны Митяниной Алексей в понедельник, 15 апреля.



Тем временем, мать детей Анастасия сейчас уехала обратно в Самару. В разговоре с журналистом «Фонтанки» она уточнила, что готовит документы для возвращения сыновей. В планах Анастасии перевезти их в Самару.



По данным «Фонтанки», для того, чтобы забрать детей, матери необходимо подтвердить органам опеки, что она может предоставить детям нормальные условия проживания, а также оформить все документы.

