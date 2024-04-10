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    Трубы, грязь и непонятное варево. «Фонтанка» показывает, в каких условиях жили «дети подземелья»

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    В распоряжении «Фонтанки» 10 апреля оказались фотографии, на которых запечатлены условия проживания трех малышей из подвала. Напомним, на семью случайно вышли после того, как жительница Московского шоссе заметила во дворе дома полуголого мальчика, измазанного зеленкой.

    На кадрах вы можете увидеть повсеместную грязь среди труб. Дети жили на бетонном полу, кое-где были брошены доски. В подвале также была установлена мойка с краном и мультиварка, в которой находилось непонятное варево из смеси разных круп. Подле нее — картофельные очистки и другой мусор.

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    Мальчики в подвале жили вместе с отцом, у которого нет подтверждающих отцовство документов. Малышей изъяли и поместили в медицинское учреждение, в ситуации разбирается опека под контролем прокуратуры.

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    ДетиРодители и дети
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