Пьяному водителю, сбившему ребенка в Парголово, грозит до 7 лет лишения свободы

Водителю, сбившему 10-летнего ребенка на электросамокате в Парголово, грозит до семи лет лишения свободы — полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение в нетрезвом виде правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом
«Фонтанка.ру»
Как ранее писала «Фонтанка», инцидент произошел накануне на улице Первого Мая, когда
Ребенка с травмой головы в крайне тяжелом состоянии доставили в клинический центр имени Раухфуса — на данный момент пострадавший находится в реанимации. Как писала «Фонтанка», машина проехала по голове мальчика.
Известно, что в момент ДТП водитель был пьян. В отношении него был составлен протокол за административное нарушение по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения.
В 2012 году нетрезвый водитель был осужден Донецким районным судом Ростовской области по ст.