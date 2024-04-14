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    Пьяному водителю, сбившему ребенка в Парголово, грозит до 7 лет лишения свободы

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    Водителю, сбившему 10-летнего ребенка на электросамокате в Парголово, грозит до семи лет лишения свободы — полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение в нетрезвом виде правил ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом 14 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

    «Фонтанка.ру»

    Как ранее писала «Фонтанка», инцидент произошел накануне на улице Первого Мая, когда 34-летний водитель автомобиля «Тинго Вортекс» сбил 10-летнего мальчика, который ехал на электросамокате по тротуару. Судя по опубликованным кадрам, ребенок двигался на большой скорости, в этот момент водитель выполнял левый поворот во двор.

    Ребенка с травмой головы в крайне тяжелом состоянии доставили в клинический центр имени Раухфуса — на данный момент пострадавший находится в реанимации. Как писала «Фонтанка», машина проехала по голове мальчика.

    Известно, что в момент ДТП водитель был пьян. В отношении него был составлен протокол за административное нарушение по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения.

    В 2012 году нетрезвый водитель был осужден Донецким районным судом Ростовской области по ст. 112, ч. 1, 158, ч. 2, п. «в», 69, ч. 2, УК РФ — кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, а также умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий. Он получил условный срок 2 года и 10 месяцев, а 13 июля 2015 года был амнистирован на основании постановления Госдумы.

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