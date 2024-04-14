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    Момент наезда на 10-летнего мальчика на электросамокате в Парголово попал на видео

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    Авария, в результате которой водитель сбил 10-летнего ребенка на электросамокате в Парголово, попала на видео. На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Фонтанки», видно, как мальчик едет на большой скорости по тротуару, в этот момент водитель на «Тинго Вортекс» поворачивал во двор. Не успев затормозить, мужчина сбивает ребенка.

    «Фонтанка.ру»

    Как ранее сообщала полиция, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него был составлен протокол за административное нарушение по статье 20.21 КоАП РФ — появление в общественных местах в состоянии опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Врачи клинического центра имени Раухфуса борются за жизнь ребенка. По данным «Фонтанки», его состояние стабильно тяжелое, он находится в реанимации с травмой головы.

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    ПарголовоСбил ребенкаПьяный водитель
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