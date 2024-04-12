      Сейчас

      +7˚C

      Сейчас в Санкт-Петербурге

      +7˚C

      Ясная погода, Без осадков

      Ощущается как 4

      4 м/с, зап

      761мм

      76%

      Подробнее

      Пробки

      4/10

      usd93.44eur99.73
      ТЕМА ДНЯ

      Трамвай наехал на пешеходов. Видео

      В Петербурге проведут рейды по поиску пьяных водителей

      1836
      3 комментария

      В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по поиску пьяных водителей. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба городского главка полиции.

      Мероприятия пройдут: в ночь с 12 на 13 апреля, с 13 на 14 апреля, с 14 на 15 апреля, с 27 на 28 апреля, с 28 на 29 апреля, с 29 на 30 апреля, с 30 апреля на 1 мая и с 1 на 2 мая, на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

      Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

      Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

      ЛАЙК3
      СМЕХ0
      УДИВЛЕНИЕ0
      ГНЕВ3
      ПЕЧАЛЬ0

      Комментарии 0

      Пока нет ни одного комментария.

      Добавьте комментарий первым!

      добавить комментарий

      ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

      Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
      ВКонтактеТелеграмДзен

      Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      сообщить новость

      Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

      Новости компаний
      Комментарии
      3
      close