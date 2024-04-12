В Петербурге проведут рейды по поиску пьяных водителей

В Петербурге сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды по поиску пьяных водителей. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба городского главка полиции.



Мероприятия пройдут: в ночь с 12 на 13 апреля, с 13 на 14 апреля, с 14 на 15 апреля, с 27 на 28 апреля, с 28 на 29 апреля, с 29 на 30 апреля, с 30 апреля на 1 мая и с 1 на 2 мая, на территории города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. В случае если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

