В Петербурге сезон фонтанов откроется 22 апреля

В Санкт-Петербурге сезон фонтанов откроется 22 апреля. Об этом 12 апреля сообщает правительство города.
Комитет по энергетике Санкт-Петербурга
Через 10 дней должны заработать 79 фонтанов, в том числе три фонтанных комплекса.
«За последние пять лет было реконструировано 35 фонтанов и фонтанных комплексов. Капитально отремонтировано восемь фонтанов», — отметил губернатор Александр Беглов.
К майским праздникам включат еще шесть — светомузыкальный фонтан в Петергофе на Торговой площади, фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, фонтан у Гостиного двора в Кронштадте, большой фонтан в посёлке Металлострой, а также фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина.
Фонтаны будут радовать петербуржцев и гостей Северной столицы ежедневно с 9 до 22 часов.
В правительстве также отметили, что в 2024 году планируют реконструировать 21 фонтан. В ближайшее время работы по восстановлению начнутся на Лесном проспекте, 61, проспекте Стачек, 160, Моховой улице, 26, а также набережной Фонтанки, 160.