«Заявление о запрете на заключение»: ЦБ опубликовал форму самозапрета на выдачу кредитов

Центральный банк России 12 апреля предложил первый образец заявления о запрете на заключение договоров потребительского займа, с помощью которого заявитель сможет добровольно внести в свою кредитную историю блокировку выдачи кредитов.
Запрет не будет распространяться на основные образовательные кредиты и займы, обеспеченные ипотекой и/или транспортными средствами.
Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, подписан президентом и вступает в действие с 1 марта. Подать заявление можно будет через МФЦ или на портале «Госуслуги».