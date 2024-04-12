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    «Заявление о запрете на заключение»: ЦБ опубликовал форму самозапрета на выдачу кредитов

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    Центральный банк России 12 апреля предложил первый образец заявления о запрете на заключение договоров потребительского займа, с помощью которого заявитель сможет добровольно внести в свою кредитную историю блокировку выдачи кредитов.

    Запрет не будет распространяться на основные образовательные кредиты и займы, обеспеченные ипотекой и/или транспортными средствами.

    Закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы, подписан президентом и вступает в действие с 1 марта. Подать заявление можно будет через МФЦ или на портале «Госуслуги».

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    Verum12 Апр 2024 в 17:28
    Зазеркалье
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