Лахта Центр к пуску готов. В честь Дня космонавтики сегодня включат особую подсветку

Немного космоса у холодной воды. В Лахта Центре 12 апреля готовятся отметить День космонавтики. В честь праздника включат особую подсветку небоскреба.
«Лахта Центр поздравляет с Днем космонавтики! Сегодня с 20:00 и до 06:00 на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка», — информирует официальный тг-канал Лахта Центра.
Напомним, Лахта Центр регулярно радует петербуржцев красивыми фото и видео. Так, благодаря публикациям в этом же телеграм-канале можно было посмотреть с эффектных ракурсов, как Петербург покидает последний в этом сезоне ладожский лед.
А чуть ранее можно было любоваться редкими кадрами — с вершины башни был виден так называемый «шкваловый ворот».