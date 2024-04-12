    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 5

    4 м/с, зап

    760мм

    74%

    Подробнее

    Пробки

    8/10

    usd93.72eur100.68
    ТЕМА ДНЯ

    Трамвай наехал на пешеходов. Видео

    Лахта Центр к пуску готов. В честь Дня космонавтики сегодня включат особую подсветку

    1775
    2 комментария

    Немного космоса у холодной воды. В Лахта Центре 12 апреля готовятся отметить День космонавтики. В честь праздника включат особую подсветку небоскреба.

    «Лахта Центр поздравляет с Днем космонавтики! Сегодня с 20:00 и до 06:00 на зданиях комплекса будет включена праздничная подсветка», — информирует официальный тг-канал Лахта Центра.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Напомним, Лахта Центр регулярно радует петербуржцев красивыми фото и видео. Так, благодаря публикациям в этом же телеграм-канале можно было посмотреть с эффектных ракурсов, как Петербург покидает последний в этом сезоне ладожский лед.

    А чуть ранее можно было любоваться редкими кадрами — с вершины башни был виден так называемый «шкваловый ворот».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Лахта ЦентрДень космонавтики
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close