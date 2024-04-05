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    Скучать пока не будем. Лахта Центр провожает последний ладожский лед

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    4 комментария

    Петербург покидает последний в этом сезоне ладожский лед. Проводить его предлагает Лахта Центр — красивые видовые кадры 5 апреля опубликованы на официальном телеграм-канале.

    Как отмечают авторы, в этом году ледоход на Неве начался раньше, чем обычно, — и раньше заканчивается.

    тг-канал Lakhta Center / Лахта Центр

    Ледоход на Неве идет в среднем от 3 до 5 дней, река вскрывается в направлении от истока к заливу.

    Ладожский лед проходит по реке после речного. В это время в Петербурге всегда холодает — из-за льда и холодного северо-восточного ветра.

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    Между тем весна в Северную столицу не спешит. Напротив, к нам подбирается типично зимняя погода. Обещанные ранее осадки все ближе и ближе к Петербургу — ждем снегопад. Южные районы Ленобласти он уже накрыл. Здесь можно посмотреть, что происходит, например, в Луге.

    О погоде на выходные и о том, когда ждать потепления, читайте здесь.

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    Лахта ЦентрЛедоход на Неве
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    Комментарии 4

    Гость05 Апр 2024 в 20:11
    Насколько помню уроки краеведения, последний ладожский лёд идёт в середине мая.
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 19:04
    Ага, весна пришла, ща зольные перевозбудятся.
    +0−2
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