Скучать пока не будем. Лахта Центр провожает последний ладожский лед

Петербург покидает последний в этом сезоне ладожский лед. Проводить его предлагает Лахта Центр — красивые видовые кадры 5 апреля опубликованы на официальном телеграм-канале.
Как отмечают авторы, в этом году ледоход на Неве начался раньше, чем обычно, — и раньше заканчивается.
тг-канал Lakhta Center / Лахта Центр
Ледоход на Неве идет в среднем от 3 до 5 дней, река вскрывается в направлении от истока к заливу.
Ладожский лед проходит по реке после речного. В это время в Петербурге всегда холодает — из-за льда и холодного северо-восточного ветра.
Между тем весна в Северную столицу не спешит. Напротив, к нам подбирается типично зимняя погода. Обещанные ранее осадки все ближе и ближе к Петербургу — ждем снегопад. Южные районы Ленобласти он уже накрыл. Здесь можно посмотреть, что происходит, например, в Луге.
О погоде на выходные и о том, когда ждать потепления, читайте здесь.