Скучать пока не будем. Лахта Центр провожает последний ладожский лед

Как отмечают авторы, в этом году ледоход на Неве начался раньше, чем обычно, — и раньше заканчивается.

Петербург покидает последний в этом сезоне ладожский лед. Проводить его предлагает Лахта Центр — красивые видовые кадры 5 апреля опубликованы на официальном телеграм-канале.

Ледоход на Неве идет в среднем от 3 до 5 дней, река вскрывается в направлении от истока к заливу.

Ладожский лед проходит по реке после речного. В это время в Петербурге всегда холодает — из-за льда и холодного северо-восточного ветра.

