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    Снежная туча на подступах. Что скоро ждет Петербург, уже показывает Ленобласть

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    8 комментариев
    Фото: читательница «Фонтанки»
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    Обещанные осадки все ближе и ближе к Петербургу. Погодная карта рисует горожанам снежные перспективы уже в ближайшее время. А южные районы Ленобласти вовсю заваливает снегом уже сейчас.

    В Луге во второй половине шестого часа вечера 5 апреля начался настоящий снегопад. Снег валил густо, крупными хлопьями, укрывая белым все, что успело растаять с прошлой метели. Кадрами зимней картины посреди апреля с «Фонтанкой» поделилась читательница.

    читательница «Фонтанки»

    Снег и снижение видимости до 1 километра ждут этим вечером и в Петербурге. По карте «Яндекс.Погоды», туча, сыпящая мокрым снегом, накроет Северную столицу практически полностью уже к половине седьмого часа вечера. Как и пару дней назад, снегопад придется на вечерний час пик. В среду это привело к 9-балльным пробкам и проблемам в работе наземного, воздушного и железнодорожного транспорта.

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    По данным «Яндекс.Пробок», на петербургских дорогах уже 7 баллов. В том числе плотные пробки скопились на КАД: на внешнем кольце от ЗСД до Московского шоссе и на внутреннем между Мурино и Рябовским шоссе.

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    О погоде на выходные и о том, когда ждать потепления, читайте здесь.

    Фото: читательница «Фонтанки»

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    Комментарии 8

    Вася Петров05 Апр 2024 в 20:07
    Спасибо Петру Великому, догадавшемуся основать столицу в таком прекрасном месте!
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 20:07
    Городские службы убирают снег только на бумаге в ответах. Пора прокуратуре проверить.
    +0−0
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