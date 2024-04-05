Снежная туча на подступах. Что скоро ждет Петербург, уже показывает Ленобласть

Обещанные осадки все ближе и ближе к Петербургу. Погодная карта рисует горожанам снежные перспективы уже в ближайшее время. А южные районы Ленобласти вовсю заваливает снегом уже сейчас.
В Луге во второй половине шестого часа вечера 5 апреля начался настоящий снегопад. Снег валил густо, крупными хлопьями, укрывая белым все, что успело растаять с прошлой метели. Кадрами зимней картины посреди апреля с «Фонтанкой» поделилась читательница.
читательница «Фонтанки»
Снег и снижение видимости до 1 километра ждут этим вечером и в Петербурге. По карте «Яндекс.Погоды», туча, сыпящая мокрым снегом, накроет Северную столицу практически полностью уже к половине седьмого часа вечера. Как и пару дней назад, снегопад придется на вечерний час пик. В среду это привело к 9-балльным пробкам и проблемам в работе наземного, воздушного и железнодорожного транспорта.
По данным «Яндекс.Пробок», на петербургских дорогах уже 7 баллов. В том числе плотные пробки скопились на КАД: на внешнем кольце от ЗСД до Московского шоссе и на внутреннем между Мурино и Рябовским шоссе.
О погоде на выходные и о том, когда ждать потепления, читайте здесь.