Снежная туча на подступах. Что скоро ждет Петербург, уже показывает Ленобласть

Обещанные осадки все ближе и ближе к Петербургу. Погодная карта рисует горожанам снежные перспективы уже в ближайшее время. А южные районы Ленобласти вовсю заваливает снегом уже сейчас.

В Луге во второй половине шестого часа вечера 5 апреля начался настоящий снегопад. Снег валил густо, крупными хлопьями, укрывая белым все, что успело растаять с прошлой метели. Кадрами зимней картины посреди апреля с «Фонтанкой» поделилась читательница.