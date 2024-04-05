Зима уже близко, снег снизит видимость до километра. Смотрите, как туча неумолимо движется на нас

Атмосферный фронт, несущий зиму, уже подошёл к западным границам Ленинградской области. Ещё несколько часов — и он доберётся до Петербурга, сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
«Вся Эстония сейчас в снегу с температурой немного ниже 0 градусов, так что уже скоро встречаем в Санкт-Петербурге умеренный снег, видимость временами будет до 1–2 км», — предупреждает синоптик и призывает водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными.
Мощную тучу показывает и «Яндекс.Погода». Судя по карте, она подбирается к Сосновому Бору и Волосово.
Александр Колесов утром предупреждал, что осадки в виде снега пойдут в Петербурге в районе 17–19 часов, затем они превратятся в мокрый снег. «Надеюсь, что это будет последний в ближайшее время снег, так как в дальнейшем потеплеет значительно», — отметил Александр Колесов.