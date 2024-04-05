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    Снег в Петербурге ждут в ближайшие часы. Выходные — последний шанс закрыть лыжный сезон

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    3 комментария

    Погода в Петербурге 5 апреля снова меняется: днем температура перейдёт через ноль градусов, а вечером начнёт влиять циклон и приблизится атмосферный фронт. Осадки в виде снега пойдут в районе 17–19 часов, а затем они превратятся в мокрый снег. «Надеюсь, что это будет последний в ближайшее время снег, так как в дальнейшем потеплеет значительно», — пишет главный синоптик Александр Колесов.

    В субботу, по его словам, погода будет очень хорошая: ветер повернет к западу и ослабеет, воздух днем прогреется до плюс 4–6 градусов. «Осадки если и будут в виде дождя, то минимальные, а так и солнце должно показаться», — прогнозирует синоптик.

    «Свежевыпавший снег сразу не растает, особенно на Карельском перешейке, так что можно в субботу смело закрывать лыжный сезон, потому что в дальнейшем такого случая не представится, уже с воскресенья потеплеет значительно», — отмечает Колесов.

    Западный ветер будет усиливаться в воскресенье и в понедельник. При этом он будет нести к нам тёплый воздух, поэтому в воскресенье ожидается до плюс 10, в понедельник до плюс 13 градусов.

    «Думаю, отдельные дождики уже не испортят весеннего настроения», — резюмирует синоптик.

    Также читайте на «Фонтанке» прогноз погоды на ближайшие дни от центра «ФОБОС». Он чуть-чуть отличается, например завтра московские метеорологи обещают нам плотные облака.

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    Комментарии 3

    Гость05 Апр 2024 в 13:07
    Уважаемые журналисты, прошу ВМЕШАТЬСЯ в данную нижеуказанную ситуацию, донести до Президента РФ и СРОЧНО помочь в принятии жестких мер в возбуждении дел , тк по многочисл-ым заявлениям с 2020года бездействия, укрывательства преступлений, доказ документов Генпрокуратурой, СКРФ, и УП по правам человека РФ, факта-женщина, пенсионер, дочь фронтовика НЕЗАКОННО ОСТАЛАСЬ НА УЛИЦЕ с 2020года, без своего ЕДИНСТВ жилья (кража по скрытым и сфабрик.документам), ВСКРЫВ её кв (притом ДВАЖДЫ), ВЫВЕЗЕВ всё её имущество и сдав в аренду с целью ОБОГАЩЕНИЯ гражданином (!).
    Сколько можно скитаться СНИМАЯ угол для проживания теряя пенсию? имея своё жильё, заработанное ГОДАМИ живя и работая в ТЯЖЁЛЫХ ПОЛЕВЫХ условиях.
    И 2)
    Также, она и без своих денег (МОШЕННИЧЕСТВО ГРУППОЙ ЛИЦ и мн.другое).
    +0−0
    Гость05 Апр 2024 в 12:35
    В Токсово одни заборы теперь.
    +2−0
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