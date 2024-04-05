Снег в Петербурге ждут в ближайшие часы. Выходные — последний шанс закрыть лыжный сезон

Погода в Петербурге 5 апреля снова меняется: днем температура перейдёт через ноль градусов, а вечером начнёт влиять циклон и приблизится атмосферный фронт. Осадки в виде снега пойдут в районе 17–19 часов, а затем они превратятся в мокрый снег. «Надеюсь, что это будет последний в ближайшее время снег, так как в дальнейшем потеплеет значительно», — пишет главный синоптик Александр Колесов.



В субботу, по его словам, погода будет очень хорошая: ветер повернет к западу и ослабеет, воздух днем прогреется до плюс 4–6 градусов. «Осадки если и будут в виде дождя, то минимальные, а так и солнце должно показаться», — прогнозирует синоптик.

