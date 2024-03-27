Им сверху видно все, ты так и знай. Лахта Центр показал шкваловый ворот

Посмотреть на Петербург глазами перелетных птиц, которые сейчас как раз возвращаются домой с зимовки, 27 марта предлагает Лахта Центр. Фактура богатая — погода в последние сутки радовала красками и помимо серой, «Фонтанка» писала об этом.

«Вчерашнюю радугу и вытянутое грозовое облако — шкваловый ворот — смотрите в нашем новом видео с камер Лахта Центра. А туман и что происходило над его пеленой — покажем в ближайшие дни, не пропустите», — прокомментировали публикацию авторы кадров.