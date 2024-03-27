И зима, и весна. Главный синоптик Петербурга рассказал о странностях погоды

Интересный день выдался в Ленинградской области: с подходом атмосферного фронта одновременно наблюдалась и зима, и весна. Об этом сообщает 27 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов.



«На Карельском перешейке идёт снег, и довольно прилично, до 3 см, выпало свежего снега, а одновременно на юго-западе области гремит гроза. Пусть гроза короткая и это отдельные разряды, но от Кингисеппа она дошла до юго-запада города, а потом распалась», — рассказывает Колесов.

