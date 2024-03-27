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    И зима, и весна. Главный синоптик Петербурга рассказал о странностях погоды

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    Интересный день выдался в Ленинградской области: с подходом атмосферного фронта одновременно наблюдалась и зима, и весна. Об этом сообщает 27 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «На Карельском перешейке идёт снег, и довольно прилично, до 3 см, выпало свежего снега, а одновременно на юго-западе области гремит гроза. Пусть гроза короткая и это отдельные разряды, но от Кингисеппа она дошла до юго-запада города, а потом распалась», — рассказывает Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    На острове Гогланд в Финском заливе выпал град, сообщает телеграм-канал «Гогланд говорит».

    А петербуржцев с ночи вдохновляет «загадочное природное явление» — туман.

    «Постоянно отмечаем его в прогнозах, 100% влажность, то тут, то там появляется, вот и в Санкт-Петербург пришёл», — пишет Колесов.

    Сегодня в первой половине дня, по его словам, через Петербург пройдёт ещё одна зона с осадками. А после дождя температура в городе вырастет до плюс 8–10 градусов. Правда, в прибрежных районах Невской губы, в Курортном районе, где ещё стоит лёд, будет прохладнее.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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