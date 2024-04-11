В Петербурге отменили закупку автобусов почти на 4 млрд рублей

В Петербурге отменена закупка 100 автобусов. Их собирались брать в лизинг
Извещение об отмене закупки опубликовано 11 апреля. Как пояснили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе», принято решение о доработке документации.
Аукцион на поставку в лизинг 102 автобусов предприятие объявило в конце марта. Речь шла о машинах особо большого класса, то есть двухсекционных, стартовая стоимость составляла 3,8 млрд рублей. Всю поставку предполагалось завершить к декабрю.
«Фонтанка» рассказывала, что в городе массово обновляется подвижной состав «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса». ПАТ помимо дизельных автобусов и машин на КПГ начал также закупать электробусы для нового парка на Ржевке.