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    В Петербурге отменили закупку автобусов почти на 4 млрд рублей

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    3 комментария

    В Петербурге отменена закупка 100 автобусов. Их собирались брать в лизинг


    Извещение об отмене закупки опубликовано 11 апреля. Как пояснили «Фонтанке» в «Пассажиравтотрансе», принято решение о доработке документации.

    Аукцион на поставку в лизинг 102 автобусов предприятие объявило в конце марта. Речь шла о машинах особо большого класса, то есть двухсекционных, стартовая стоимость составляла 3,8 млрд рублей. Всю поставку предполагалось завершить к декабрю.

    «Фонтанка» рассказывала, что в городе массово обновляется подвижной состав «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса». ПАТ помимо дизельных автобусов и машин на КПГ начал также закупать электробусы для нового парка на Ржевке.

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    Комментарии 3

    Dmitry Antonov11 Апр 2024 в 18:50
    А вот автобусов в городе не хватает, в часы пик - битком набиваются. Последствия реформы и значительного количества российских туристов, пользующихся общественным транспортом.
    +2−1
    shestokol11 Апр 2024 в 18:39
    надеюсь эти 4 лярда украсть не успели , или как ?
    +4−1
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