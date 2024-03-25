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    В Петербурге закупают сотню автобусов за 3,8 млрд рублей

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» объявил аукцион на поставку в лизинг 102 автобусов. Их ждут в этом году.

    Документация опубликована 25 марта. Начальная цена — почти 3,8 млрд рублей. 50 машин ждут до конца октября, еще 52 — до конца ноября. Срок лизинговых платежей — 60 месяцев.

    Речь идет об автобусах особо большого класса с дизельным двигателем. Отдельно в ТЗ останавливаются на использовании негорючих материалов и защите проводки от короткого замыкания.

    «Фонтанка» рассказывала, что в городе массово обновляется подвижной состав «Пассажиравтотранса» и «Горэлектротранса». ПАТ помимо дизельных автобусов и машин на КПГ начал также закупать электробусы для нового парка на Ржевке.

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