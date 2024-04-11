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    Наводнение в Оренбургской области видно из космоса: фото

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    1 комментарий

    Масштабы экстремального паводка в Оренбургской области видны с околоземной орбиты. Фото, сделанное с Международной космической станции, публикует 11 апреля госкорпорация «Роскосмос».

    «Сегодня утром командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сделал снимок сильнейшего наводнения», — подписан снимок.

    На фото можно различить затопленные водой кварталы.

    Фото: Официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
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    На МКС сейчас находятся участники 71-й длительной экспедиции — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин. Они проводят, в том числе, эксперимент «Взаимодействие-2» — изучение закономерностей поведения экипажа в продолжительном космическом полете.

    Полет МКС проходит на высоте от 340 до 429 километров над поверхностью Земли. С какой точно высоты сделано фото Оренбурга — не указано.

    Напомним, губернатор Оренбургской области Денис Паслер оценил ущерб от паводков в регионе в 40 миллиардов рублей. Такую сумму он назвал на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 11 апреля. Глава региона также уточнил, что в предстоящие сутки ожидается повышение уровня Урала в районе Оренбурга. По прогнозу, может подтопить 3,5 тысячи домов.

    По данным на утро 11 апреля, за минувшие сутки вода в реке Урал прибавила 82 сантиметра. Уровень воды — 1 060 сантиметров, критическая отметка превышена на 130 сантиметров.

    Фото: Официальный Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»

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    Наводнение в ОренбургеМКСФото паводка из космоса
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    Комментарии 1

    Slava_Rossii211 Апр 2024 в 18:39
    Видно, что старый город практически не пострадал. Получается люди и власти при царях были умнее нынешних, хотя у них не было климатологов, гидрологов и компьютеров со спутниками.
    +3−0
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