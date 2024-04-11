Опубликован список артистов на VK fest в Петербурге. В афише — сюрприз

Фестиваль назвал имена артистов, которые выступят на VK Fest 2024 в Петербурге. Впервые на сцену выйдут группа «Три дня дождя», XOLIDAYBOY, Ева Польна и другие. Традиционно фестиваль пройдет в парке 300-летия.

В прошлом году на фестивале в Петербурге во время выступления Элджея на экранах появился клип с рэпером-иноагентом Моргенштерном*. Из-за этого с критикой выступила депутат Елена Драпеко, а также глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, который рассказал «Фонтанке», что обратился в прокуратуру с просьбой проверить организаторов петербургского VF Fest. Под «горячую руку» попали и другие артисты — рэперы Инстасамка и Хаски. После этого Элджей пропал с московских афиш VK Fest .

На полях VK Fest артистка Лолита ответила «Фонтанке», что не видит замены Алле Пугачевой. По ее словам, только неталантливые и ленивые люди говорят плохо о выдающихся артистах. Она вспомнила, как примадонна подарила ей и Александру Цекало песню «Маленький», когда им не с чем было выступать на «Рождественских встречах».

В этом году ее имя не значится в афише, но все может быть — два имени до сих пор остаются в секрете.