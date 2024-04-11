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    Опубликован список артистов на VK fest в Петербурге. В афише — сюрприз

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    Фестиваль назвал имена артистов, которые выступят на VK Fest 2024 в Петербурге. Впервые на сцену выйдут группа «Три дня дождя», XOLIDAYBOY, Ева Польна и другие. Традиционно фестиваль пройдет в парке 300-летия.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    На синей сцене перед зрителями появятся Баста, МОТ, Элджей, OG Buda + MAYOT, XOLIDAYBOY, Ева Польна, Xcho и Юля Паршута.

    На белой сцене выступят 25/17, «Три дня дождя», КАСПИЙСКИЙ ГРУЗ, Тося Чайкина, SODA LUV, Кишлаĸ, Toxi$, nkeeei, uniqe, ARTEM SHILOVETS, BUSHIDO ZHO и LYRIQ.

    Фиолетовую сцену представят SATI ETHNICA, Pompeya, Минаева, JANAGA, AFÈLIA, Фресĸа, EIGHTEEN, ASHLY., yaskraviy и ASAMMUELL.

    В прошлом году на фестивале в Петербурге во время выступления Элджея на экранах появился клип с рэпером-иноагентом Моргенштерном*. Из-за этого с критикой выступила депутат Елена Драпеко, а также глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, который рассказал «Фонтанке», что обратился в прокуратуру с просьбой проверить организаторов петербургского VF Fest. Под «горячую руку» попали и другие артисты — рэперы Инстасамка и Хаски. После этого Элджей пропал с московских афиш VK Fest.

    На полях VK Fest артистка Лолита ответила «Фонтанке», что не видит замены Алле Пугачевой. По ее словам, только неталантливые и ленивые люди говорят плохо о выдающихся артистах. Она вспомнила, как примадонна подарила ей и Александру Цекало песню «Маленький», когда им не с чем было выступать на «Рождественских встречах».

    В этом году ее имя не значится в афише, но все может быть — два имени до сих пор остаются в секрете.

    Фото: VK
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    *Признан в РФ иностранным агентом.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: VK

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