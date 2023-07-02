Материнское молоко IOWA и «база» по Пугачевой. Как с риском для жизни повзрослел VK Fest в Петербурге

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Июль для Петербурга начался с большого фестиваля от VK, который стартовал в Парке 300-летия . Под дождем «шарашило» электричество, а под крышей, как к оголенному проводу, прикасались к политике.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





VK Fest — традиционное мероприятие, которое обычно привлекает молодежными звездами. Отменить его в последние годы смогла только пандемия, но уже в 2022-м он снова прошел — и тоже под грозой.

В первый день VK-феста 2023 года над Петербургом четырежды прошел дождь. Если первые два были, считай, грибными, то с началом концертов на фестивале засверкали молнии и загремел гром. «Очень пасмурно, мы промокли, сейчас ищем, где посидеть. Пришли на Лолиту, но лайн-ап не соблюдается, расстроились. Думаем уходить, не дожидаясь Лолиты, мы буквально на грани»‎‎, — рассказали «‎Фонтанке» петербурженки Дарья и Анастасия.‎



В этот момент на синей сцене выступала российско-белорусская поп-группа IOWA.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«‎Я сейчас была на сцене — нас заливало, на других сценах, говорят, ситуация еще хуже — электричество вовсю "шарашит", но музыканты выходят и рискуют жизнью, чтобы выступить на VK-фесте »‎‎, — рассказала журналистам солистка группы Екатерина Иванчикова.





Недавно у нее с музыкантом IOWA Леонидом Терещенко родился мальчик. «Я устала, но одновременно с этим я кайфую, да — устаю дико, потому что у меня в день по два концерта. И моя сестра прямо сейчас сидит и отправляет мое молоко на такси. Мне хочется больше [проводить время с сыном], но я не хочу полностью уходить в отпуск»‎‎, — поделилась впечатлениями артистка.

Когда концерты уже вовсю шли, петербуржцы всё еще подтягивались к фестивалю и сохраняли оптимизм.

«Настроение отличное, несмотря на дождь. Слава богу, он сейчас уже кончился. Мы его переждали. Но, к сожалению, тех артистов, которых хотели послушать, мы уже пропустили, но в целом мы сюда пришли за настроением. Дальше Лолита будет выступать, может быть, на нее попадем»‎‎, — рассказали родители двух близняшек — Максим и Анна, которые пришли на VK-fest всей семьей. При этом, по словам родителей, организация фестиваля оставляет желать лучшего как раз для тех, кто с детьми. «Для нас снимали рамку, чтобы мы могли пройти с двойной коляской»‎‎, — пояснили посетители фестиваля.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Дождь не спугнул самых преданных фанатов косплея и Лолиты. «Настроение отличное, несмотря на дождь, не очень промокли. Пришли сегодня посмотреть на ‎MIRACLES — театр праздников. Мы очень любим эту зону косплеев. Из концертов — ходили, Мота слушали, пойдем еще на Лолиту»‎, — поделились впечатлениями Ольга и Екатерина.



Зрители хором подпевали хитам «Ориентация север», «На "Титанике"». Не обошлось без провокаций: после выступления к Лолите подошла Анастасия Ивлеева, которой, видимо, не хватало ярких кадров, и спровоцировала артистку повернуться к зрителям тылом.



За кулисами Лолита рассказывала о возможном дуэте с исполнительницей принципиально другого поколения Инстасамкой: «Когда я увидела себя в чартах в VK, и рядом тех, кому 16–17 лет , мне мои друзья сказали: "Ты представляешь, ты их бабушка по возрасту, а ты с ними в чартах, вошла в десятку, в топчик". Это такой кайф!»‎.



Каждая поездка в Петербург для нее равносильна поездке за границу: город напоминает ей «одновременно Львов и улучшенную версию Парижа»: «Для меня ощущение, когда я уезжаю из Москвы [в Петербург] — я за границей, в самом лучшем смысле. Ведь что ты делаешь как турист? Приезжаешь отдохнуть от работы. И еще греют мысли о том, как прийти в любимый ресторанчик и поесть ребра, выпить чего-нибудь, потому что только здесь непаленое, после чего мне не плохо»‎‎, — рассказала Лолита.



По ее словам, сейчас VK (хозяин фестиваля) победил все остальные соцсети, которые по разным причинам недоступны россиянам: «Только очень хочу, чтобы эта монополия не превратилась со временем в диктат, как это обычно бывает»‎‎.

К слову, о поколениях, «Фонтанка»‎‎ решила узнать у Лолиты, правы ли те артисты, которые сейчас говорят, что якобы народная артистка СССР Алла Пугачева «затаптывала таланты». Не то, чтобы этого вопроса сильно ждали, на фестивале своеобразный блок на темы, даже отдаленно связанные с политикой.

«Только бесталанные и ленивые люди говорят плохо о выдающихся великих артистах. Причем части из этих людей эта великая женщина помогала. Поэтому сказки про то, что она кого-то закрыла, забудьте. Она могла кого-то не взять на "Рождественские встречи" (сборная концертная программа, выходившая в канун Рождества. В концерте принимали участие как именитые артисты, так и неизвестные. — Прим. ред.), потому что песня не подходила по концепции. Когда у нас с Александром Цекало не было песни, она отдала нам свою — "Маленький"»‎‎, — заявила Лолита.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Отмечая заслуги Пугачевой, Лолита напомнила, что в жизни не слышала, чтобы она говорила о ком-то плохо.

«Поверьте, вот всё, что прозвучало, первая часть вопроса, не останется в памяти (речь шла об обвинениях в адрес певицы. — Прим. ред.), а вот она останется. Шульженко, она. Потому что она из разряда великих. И в ближайшее время я пока замену ей по масштабности не вижу».

Актер Борис Смолкин («Моя прекрасная няня», «Седьмая симфония») к связям поколений относится несколько иначе. Он признался, во–первых, что не сидит ни в каких социальных сетях, кроме Facebook* (принадлежит Meta**, запрещенной в РФ), а музыку слушает исключительно классическую: «Я очень консервативен в этом плане. Поэтому я слушаю хорошую музыку, которую можно назвать музыкой. То, что сегодня слушает молодежь, я назвать музыкой не могу». Вот такое мнение для модного музыкального фестиваля.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Так что, наверное, его не впечатлил энтузиазм, с которым зрители встречали ту самую Инстасамку. А вот молодые неутомимо танцевали под ее хит «За деньги да», который, не мудрствуя лукаво, запустили дважды.





Второй день фестиваля проходит 2 июля. Там тоже будет сплав молодости и опыта, ведь сцену будут делить такие имена, как «Мейби Бейби» и «Иванушки International». Константин Митягин, «Фонтанка.ру» * Запрещена на территории РФ.

** Организация признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.