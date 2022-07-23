Жители Приморского района против воли стали слушателями VK-феста и меряют уровень шума

Не все горожане готовы слушать музыкантов, выступающих на VK-фесте. Некоторым хочется проводить выходные в тишине, но концерт доносится до них против воли.
Музыкальный фестиваль проходит в парке 300-летия, вдоль которого тянется цепочка жилых домов. Их жители в соцсетях обсуждают происходящее — некоторые рады тому, что все видно и слышно и без покупки билета, другие придумывают, как уложить детей под такой шум на дневной сон. Некоторые призывают к терпению, к десяти вечера фестиваль закончится. Правда, снова начнется в воскресенье.
Один из читателей «Фонтанки» прислал фото, на котором замерен уровень шума. Антон отмечает, что по СанПин предельный допустимый уровень шума в жилых домах не должен превышать 45 дБ и согласно законодательству фестиваль совершает административное правонарушение.
Тем временем на берегу тоже не все благополучно — гроза, о которой предупреждали синоптики, идет на город с запада и парк 300-летия принял удар одним из первых. На пляже сильный ветер, в зрителей летит песок.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»