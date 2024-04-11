В России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен

На Сахалине военнослужащего впервые обвинили в добровольной сдаче в плен. Об этом стало известно в четверг, 11 апреля, из карточки на сайте Первого Восточного окружного суда Хабаровска.



Речь идет о статье 352.1 (добровольная сдача в плен). Суд в четверг рассмотрел апелляцию на арест обвиняемого по статье о сдаче в плен. Как следует из карточки, решение об аресте вынес нижестоящий Южно-сахалинский гарнизонный военный суд.

Результат рассмотрения апелляции не указан, фамилия обвиняемого в карточке скрыта. Также ему вменяется обвинение по части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации).