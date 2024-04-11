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    В России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен

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    2 комментария

    На Сахалине военнослужащего впервые обвинили в добровольной сдаче в плен. Об этом стало известно в четверг, 11 апреля, из карточки на сайте Первого Восточного окружного суда Хабаровска.

    Речь идет о статье 352.1 (добровольная сдача в плен). Суд в четверг рассмотрел апелляцию на арест обвиняемого по статье о сдаче в плен. Как следует из карточки, решение об аресте вынес нижестоящий Южно-сахалинский гарнизонный военный суд.

    Результат рассмотрения апелляции не указан, фамилия обвиняемого в карточке скрыта. Также ему вменяется обвинение по части 3 статьи 338 УК РФ (дезертирство в период мобилизации).

    Ранее о делах по статье о добровольной сдаче в плен не сообщалось.

    Президент РФ Владимир Путин в сентябре 2022 года ряд подписал ряд законов и поправки УК РФ. В них прописаны сроки до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен, отказ воевать и мародерство.

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    Комментарии 2

    ДЕД11 Апр 2024 в 16:18
    Когда уже 227 выйдет?
    +0−1
    arronax11 Апр 2024 в 16:18
    Так он сдался или не сдался? Или сдался, а потом вернулся? "Не понятно"
    +0−1
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