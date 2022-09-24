Путин подписал законы о дезертирстве и сдаче в плен

Ряд поправок в Уголовный кодекс и другие законы подписал Владимир Путин 24 сентября. В них прописаны сроки до 10 лет лишения свободы за сдачу в плен, отказ воевать и мародерство.

Документы о подписании законов президентом опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди них законы, соглано которым на срок до десяти лет лишения свободы можно приговорить за отказ участвовать в боевых действиях, за дезертирство, за добровольную сдачу в плен и за нарушение условий контрактов гособоронзаказа. Также вводится срок до 15 лет за мародерство, а иностранцам предлагается упрощенный режим получения гражданства в случае их участия в СВО.