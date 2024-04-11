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    Сажать так сажать. Петербуржцев приглашают сделать город зеленее своими руками

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    5 комментариев

    В Петербурге стартует весенняя акция по посадкам деревьев и кустарников. Помочь приглашают всех горожан. Об этом 11 апреля сообщает комитет по благоустройству.

    Всего определено 30 адресов, где можно лично поучаствовать в проекте. Инструктаж проведут профессиональные садовники. Даты разные — можно выбрать удобную.

    «В том числе деревья будут высаживаться в Александровском саду, парке Декабристов, Овсянниковском саду, парке Сосновке, Колпинском парке на острове Чухонке, Южно-Приморском парке, Московском парке Победы, парке Интернационалистов», — сказано в сообщении комитета.

    Всем желающим обещают выдать саженцы и лопаты. Но записаться нужно заранее. Высадить предстоит ели, сосны, каштаны, клены, липы, березы, сирень и рябины — всего более 606 деревьев и 1 480 кустарников.

    Полный список адресов и номера телефонов для записи можно посмотреть здесь..

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    Посадка деревьев
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    Комментарии 5

    MidNightWoodpecker11 Апр 2024 в 12:07
    А деньги выделяемые на благоустройство города, ну те, которые из нашего кармана вынули, они куда пошли?
    +0−0
    Андрей_спб11 Апр 2024 в 11:52
    А Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга для чего содержится из бюджета?
    +0−0
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