Сажать так сажать. Петербуржцев приглашают сделать город зеленее своими руками

В Петербурге стартует весенняя акция по посадкам деревьев и кустарников. Помочь приглашают всех горожан. Об этом 11 апреля сообщает комитет по благоустройству.
Всего определено 30 адресов, где можно лично поучаствовать в проекте. Инструктаж проведут профессиональные садовники. Даты разные — можно выбрать удобную.
«В том числе деревья будут высаживаться в Александровском саду, парке Декабристов, Овсянниковском саду, парке Сосновке, Колпинском парке на острове Чухонке, Южно-Приморском парке, Московском парке Победы, парке Интернационалистов», — сказано в сообщении комитета.
Всем желающим обещают выдать саженцы и лопаты. Но записаться нужно заранее. Высадить предстоит ели, сосны, каштаны, клены, липы, березы, сирень и рябины — всего более 606 деревьев и 1 480 кустарников.
Полный список адресов и номера телефонов для записи можно посмотреть здесь..