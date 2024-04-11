Сажать так сажать. Петербуржцев приглашают сделать город зеленее своими руками

В Петербурге стартует весенняя акция по посадкам деревьев и кустарников. Помочь приглашают всех горожан. Об этом 11 апреля сообщает комитет по благоустройству.



Всего определено 30 адресов, где можно лично поучаствовать в проекте. Инструктаж проведут профессиональные садовники. Даты разные — можно выбрать удобную.

«В том числе деревья будут высаживаться в Александровском саду, парке Декабристов, Овсянниковском саду, парке Сосновке, Колпинском парке на острове Чухонке, Южно-Приморском парке, Московском парке Победы, парке Интернационалистов», — сказано в сообщении комитета.