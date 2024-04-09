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    Работа МРЭО в Петербурге восстановлена

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    В межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД возобновлена работа в обычном режиме. Об этом 9 апреля «Фонтанке» сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Сбой в работе МРЭО ГИБДД наблюдался во вторник днем. В результате, как сообщали в полиции, на время в МРЭО была приостановлена регистрация транспортных средств. Замена водительских удостоверений также не производилась.

    Аналогичные проблемы возникли и в других регионах России. Граждан просили на время воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов.

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    МРЭО ГИБДДСбой
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