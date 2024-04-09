Петербуржцы не могут оформить транспорт и заменить права. Сбой в МРЭО фиксируют по всей России

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    В межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД произошел технический сбой. Житель Петербурга сообщил об аншлаге в отделении.

    Как уточнил читатель «Фонтанки» Павел 9 апреля, не работает база автотранспорта, люди стоят в очередях.

    В полиции Петербурга и Ленобласти сообщили, что проблемы связаны с техническим сбоем в работе ресурсов. На время в отделениях приостановили регистрацию транспортных средств и замену водительских удостоверений.

    О таких же проблемах сообщают в Подмосковье, Крыму, Карачаево-Черкесии и других регионах России. По данным МВД, специалисты профильных подразделений уже устраняют причину сбоя. Граждан просят воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшее время. О возобновлении работ пообещали сообщить дополнительно. Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан, добавили в полиции.

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