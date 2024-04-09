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    Упал и пропал. Новое видео падения работника Театра музкомедии в оркестровую яму

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    Падение плотника в оркестровую яму в Театре музкомедии на Итальянской улице в центре Петербурга попало в объективы сразу нескольких камер. В распоряжении «Фонтанки» 9 апреля оказалось второе видео, снятое из зрительного зала.

    Судя по кадрам, мужчина поднимается на сцену, глядя в экран смартфона, делает несколько шагов и падает в оркестровую яму. На несколько секунд он пропадает из видимости, после чего к нему на помощь подбегает другой сотрудник, с фонариком. Плотник самостоятельно выбирается из оркестровой ямы, перешагивает через ограждение и уходит.

    «Фонтанка.ру»

    Как ранее писала «Фонтанка», в результате падения с двухметровой высоты мужчина получил тяжелое колото-рваное ранение грудной клетки.

    На видео, снятом из оркестровой ямы, видно, что он ударился об установленный пюпитр, а после в шоковом состоянии быстро встал на ноги. Сейчас мужчина находится в реанимации.

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    Падение в оркестровую яму
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