Видео падения в оркестровую яму в Театре музкомедии. Плотник вскочил на ноги несмотря на рваное ранение груди

Плотник с криком провалился в оркестровую яму в Театре музкомедии на Итальянской улице в центре Петербурга. Видео происшествия появилось в распоряжении «Фонтанки» во вторник, 9 апреля.
«Фонтанка.ру»
Видно, как мужчина рухнул на дно ямы у сцены, после чего некоторое время пытался самостоятельно встать на ноги. Предварительно он упал на спину, ударившись об установленный пюпитр. В шоковом состоянии мужчина позвал на помощь и смог подняться обратно на сцену.
Как писала «Фонтанка», накануне днем работник театра упал с высоты двух метров и получил тяжелое колото-рваное ранение грудной клетки. Он помещен в реанимацию.