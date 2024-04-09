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    Видео падения в оркестровую яму в Театре музкомедии. Плотник вскочил на ноги несмотря на рваное ранение груди

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    Плотник с криком провалился в оркестровую яму в Театре музкомедии на Итальянской улице в центре Петербурга. Видео происшествия появилось в распоряжении «Фонтанки» во вторник, 9 апреля.

    «Фонтанка.ру»

    Видно, как мужчина рухнул на дно ямы у сцены, после чего некоторое время пытался самостоятельно встать на ноги. Предварительно он упал на спину, ударившись об установленный пюпитр. В шоковом состоянии мужчина позвал на помощь и смог подняться обратно на сцену.

    Как писала «Фонтанка», накануне днем работник театра упал с высоты двух метров и получил тяжелое колото-рваное ранение грудной клетки. Он помещен в реанимацию.

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    ТеатрУпал в яму
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