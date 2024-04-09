Две иномарки и «Газель» попытались разом заехать в арку дома на Рижском проспекте и собрали пробку

Спешка и отсутствие взаимоуважения на дороге стали причиной ДТП на Рижском проспекте. К такому мнению пришли прохожие, заметившие, как сразу три машины попытались одновременно заехать в арку.

Кадрами аварии поделились читатели «Фонтанки» и очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во вторник, 9 апреля. Сам дорожный инцидент произошел накануне вечером у дома 44.

«Проезжал мимо этого чуда, очень интересно, как так вышло?» — задаются вопросом в группе. Некоторые из пользователей предположили, что водитель «Газели» поворачивал в арку, водитель «БМВ» разворачивался, а третий автомобилист на «Мерседесе» оказался «не в том месте не в то время».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии обошлось без пострадавших. Однако затруднить проезд по участку у водителей получилось.



Еще один маневр, который привел к ДТП, произошел накануне на КАД. У съезда на Таллинское шоссе один из автомобилистов устроил «игру в шашки».