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    ТЕМА ДНЯ

    Запорожская АЭС сообщает об атаке дрона

    Две иномарки и «Газель» попытались разом заехать в арку дома на Рижском проспекте и собрали пробку

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    Спешка и отсутствие взаимоуважения на дороге стали причиной ДТП на Рижском проспекте. К такому мнению пришли прохожие, заметившие, как сразу три машины попытались одновременно заехать в арку.

    Кадрами аварии поделились читатели «Фонтанки» и очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во вторник, 9 апреля. Сам дорожный инцидент произошел накануне вечером у дома 44.

    «Проезжал мимо этого чуда, очень интересно, как так вышло?» — задаются вопросом в группе. Некоторые из пользователей предположили, что водитель «Газели» поворачивал в арку, водитель «БМВ» разворачивался, а третий автомобилист на «Мерседесе» оказался «не в том месте не в то время».

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате аварии обошлось без пострадавших. Однако затруднить проезд по участку у водителей получилось.

    Еще один маневр, который привел к ДТП, произошел накануне на КАД. У съезда на Таллинское шоссе один из автомобилистов устроил «игру в шашки».

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