«Шашечник не прошел в дамки» на КАД и попал на видео

Игра в шашки на скорости закончилась для автомобилиста массовым ДТП на КАД. Жертвами агрессивного вождения стали сразу несколько машин вечером в понедельник, 8 апреля, на участке у съезда на Таллинское шоссе.

«Шашечник не прошел в дамки», — написали под видео в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по кадрам, резкое перестроение привело к заносу, в результате чего автомобиль улетел через три полосы в отбойник и развернулся. Под разнос попали еще две машины.

В комментариях к записи одна из подписчиц призналась, что была участником аварии. «Это мы попали, все живы, только истерика у меня была. <…> Вину он признал, говорит, не пропустили его», — написала она.