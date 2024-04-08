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    «Шашечник не прошел в дамки» на КАД и попал на видео

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    Игра в шашки на скорости закончилась для автомобилиста массовым ДТП на КАД. Жертвами агрессивного вождения стали сразу несколько машин вечером в понедельник, 8 апреля, на участке у съезда на Таллинское шоссе.

    Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    «Шашечник не прошел в дамки», — написали под видео в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Судя по кадрам, резкое перестроение привело к заносу, в результате чего автомобиль улетел через три полосы в отбойник и развернулся. Под разнос попали еще две машины.

    В комментариях к записи одна из подписчиц призналась, что была участником аварии. «Это мы попали, все живы, только истерика у меня была. <…> Вину он признал, говорит, не пропустили его», — написала она.

    Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП обошлось без пострадавших.

    Об еще одном эффектном маневре на КАД «Фонтанка» сообщала 5 апреля. Автомобилисты чудом успели сориентироваться, увидев перед собой практически сцену из фильма «Форсаж».

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    Комментарии 10

    rudd08 Апр 2024 в 22:46
    Жив? Жаль!
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