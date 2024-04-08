«Шашечник не прошел в дамки» на КАД и попал на видео

Игра в шашки на скорости закончилась для автомобилиста массовым ДТП на КАД. Жертвами агрессивного вождения стали сразу несколько машин вечером в понедельник, 8 апреля, на участке у съезда на Таллинское шоссе.
«Шашечник не прошел в дамки», — написали под видео в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Судя по кадрам, резкое перестроение привело к заносу, в результате чего автомобиль улетел через три полосы в отбойник и развернулся. Под разнос попали еще две машины.
В комментариях к записи одна из подписчиц призналась, что была участником аварии. «Это мы попали, все живы, только истерика у меня была. <…> Вину он признал, говорит, не пропустили его», — написала она.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП обошлось без пострадавших.
Об еще одном эффектном маневре на КАД «Фонтанка» сообщала 5 апреля. Автомобилисты чудом успели сориентироваться, увидев перед собой практически сцену из фильма «Форсаж».