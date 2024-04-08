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    Спутники «Роскосмоса» засняли подтопленные территории в Оренбургской области

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    Копорация «Роскосмос» выложила в своем официальном телеграм-канале снимки подверженных паводкам и наводнениям регионов РФ, сделанные спутниками «Канопус-В» и «Метеор-М».

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    На фотографиях видно, что в Краснохолме Оренбургской области подтоплено примерно 906 дворовых территорий и 41 дом. Максимальный уровень воды достигал 510 см, сообщается в посте, но «паводковая ситуация начинает стабилизироваться и уровень воды снижается».

    В Орске в зону подтопления попали все садовые некоммерческие товарищества, находящиеся с западной и юго-восточной стороны от старого города, затоплены дороги.

    Тем временем, паводки начались в Курганской и Тюменской областях. «Фонтанка» собрала все последние сведения о ЧС.

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    РоскосмосПаводкиОрскОренбургская областьЧС
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