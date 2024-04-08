Золотой голубь и странная утка поселились в Петербурге

Фото: Антон Кубышкин / «Голуби» Поделиться Поделиться





Птиц удивительной окраски замечают в Петербурге. Фотограф Антон Кубышкин в Приморском районе встретил золотистого голубя. Фотографии публикует 8 апреля сообщество «Голуби» «ВКонтакте».



Это цветовая морфа голубя сизого, пояснил «Фонтанке» биолог Павел Глазков, автор канала «Каждой твари по паре». Всего у голубя существует около 100 цветовых морф (вариантов) и всего один тип окраски, присущий дикому сизому голубю, — с двумя темными полосами на крыле. В диком виде эти голуби до сих обитают на побережье Черного и Азовского морей, на Кавказе и на Южном Урале, гнездятся в скалах. В городах они живут в домах, которые напоминают им скалы. Но в города они попали не из дикой природы.



Сизый голубь дикого окраса Фото: Павел Глазков / «Каждой твари по паре» Поделиться Поделиться





Почему же голуби стали такими разными? Дело в том, что 8 тысяч лет назад древние греки обратили внимание, что голуби, куда их ни увези, всегда возвращаются домой, и стали использовать их как почтовых. Люди одомашнили голубей, вывели около сотни морф, и те стали сбегать, в том числе в города. Сейчас голуби — это вид-космополит, один из самых процветающих на планете. Они живут на всех континентах, кроме Антарктиды. В городах их, по некоторым подсчётам, около 400 миллионов, рассказал Павел Глазков.



Ещё одна странная птица — утка из парка «Куракина дача».