Губернатор Шумков: в Казахстане увеличили сброс воды из водохранилищ в 45 раз

Один из регионов Казахстана увеличил объем сбрасываемой из водохранилищ воды в 45 раз, заявил 8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия-24», цитаты приводит ТАСС.

«Казахстан увеличивает сброс в 45 раз сегодня по факту, то есть мы уже получаем вместо 70 кубов в секунду 3,3 тыс. кубов в секунду, это по реке Тобол», — сказал губернатор (цитата по ТАСС).

Таким образом поток воды в сторону Курганской области по реке Тобол увеличился до 3,3 тыс. кубометров, объяснил Шумков. Ранее он сообщал, что в Костанайской области Казахстана объем сбрасываемой воды из водохранилищ увеличен в 20 раз по сравнению с запланированным, отмечает ТАСС.