Губернатор Шумков: в Казахстане увеличили сброс воды из водохранилищ в 45 раз

Один из регионов Казахстана увеличил объем сбрасываемой из водохранилищ воды в 45 раз, заявил 8 апреля губернатор Курганской области Вадим Шумков. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Россия-24», цитаты приводит ТАСС.
«Казахстан увеличивает сброс в 45 раз сегодня по факту, то есть мы уже получаем вместо 70 кубов в секунду 3,3 тыс. кубов в секунду, это по реке Тобол», — сказал губернатор (цитата по ТАСС).
Таким образом поток воды в сторону Курганской области по реке Тобол увеличился до 3,3 тыс. кубометров, объяснил Шумков. Ранее он сообщал, что в Костанайской области Казахстана объем сбрасываемой воды из водохранилищ увеличен в 20 раз по сравнению с запланированным, отмечает ТАСС.
В своем телеграм-канале Шумков призвал земляков эвакуироваться. В Звериноголовском округе Курганской области объявлена ЧС регионального масштаба.
«Всем, кто проживает во всех населенных пунктах по пойме реки Тобол — эвакуируйтесь, не дожидайтесь прихода воды. Она придет ночью и неожиданно, быстро прибывая, в виде большой волны. В Звериноголовский округ первая волна придёт уже сегодня ночью. Вторая завтра-послезавтра», — написал губернатор.
Напомним, 5 апреля в Курганской области введен режим повышенной готовности, подтопление угрожает более чем 60 населенным пунктам.
Президент Владимир Путин обсудил ситуацию с паводками с главой МЧС Александром Куренковым, а также поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить порядок и охрану имущества людей на территориях, которые попали или попадут в зону паводка.
Больше других регионов от весеннего паводка пока пострадала Оренбургская область, в том числе город Орск. Люди там недовольны работой местных властей по предотвращению ущерба от паводка — и сегодня вышли на митинг перед мэрией Орска.