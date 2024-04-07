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    В доме мэра французского Аваллона полиция нашла 70 кило наркотика

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    12 комментариев

    Обыски в доме мэра французского города Аваллон Джамили Хабсауи привели полицию к неожиданному. Там нашли несколько десятков кг наркотика растительного происхождения. Об этом 7 апреля сообщает BFMTV.

    По данным издания, операция проводилась в рамках предварительного расследования дела о незаконном сбыте наркотика. Всего нашли 70 кг запрещенного. Отмечается, что семеро были арестованы, мэр и ее брат также в полиции.

    Один из братьев Джамили Хабсауи был осужден за незаконную торговлю наркотиками, отмечает Le Parisien. Это произошло 10 лет назад.

    Обыски проходили и на рабочем месте мэра Аваллона. Вероятно, она будет помещена под арест — следствию только предстоит выяснить, знала ли она о наркотиках в собственном доме.

    Джамила Хабсауи была избрана на пост в 2021 году. Она — бывший член Социалистической партии. До избрания на пост работала первым заместителем мэра.

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    ФранцияНаркотики
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    УДИВЛЕНИЕ1
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    Комментарии 12

    Гость07 Апр 2024 в 23:35
    70 кг наркоты,,-"для личного пользования"-,адвокаты докажут.,-и прокурор получит 10 лет,-и то,-если извинится. А если прокурор,-"пойдёт в отказ?" А где вы видели такого прокурора? Где-где,-в Москве!
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 23:30
    Интересно сколько у Макрона в чулане заныкано)?
    +0−0
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