В доме мэра французского Аваллона полиция нашла 70 кило наркотика

Обыски в доме мэра французского города Аваллон Джамили Хабсауи привели полицию к неожиданному. Там нашли несколько десятков кг наркотика растительного происхождения. Об этом 7 апреля сообщает BFMTV.



По данным издания, операция проводилась в рамках предварительного расследования дела о незаконном сбыте наркотика. Всего нашли 70 кг запрещенного. Отмечается, что семеро были арестованы, мэр и ее брат также в полиции.

Один из братьев Джамили Хабсауи был осужден за незаконную торговлю наркотиками, отмечает Le Parisien. Это произошло 10 лет назад.