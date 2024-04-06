МВД России подало иск к бывшим сотрудникам, подбросившим наркотики Голунову

МВД России хочет взыскать полтора миллиона рублей в равных долях с бывших сотрудников УВД, осужденных по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках. Такую же сумму в 2022 году взыскали с самого МВД в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда. Об этом рассказал 6 апреля «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.



С мая 2021 года, когда Мосгорсуд назначил фигурантам от 5 до 12 лет лишения свободы, приговор неоднократно был смягчен: апелляционный суд назначил им по 6–9 месяцев, а в июне 2023 года суд Кировской области изменил приговор троим из них на принудительные работы.