МВД России подало иск к бывшим сотрудникам, подбросившим наркотики Голунову

МВД России хочет взыскать полтора миллиона рублей в равных долях с бывших сотрудников УВД, осужденных по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках. Такую же сумму в 2022 году взыскали с самого МВД в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда. Об этом рассказал 6 апреля «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
С мая 2021 года, когда Мосгорсуд назначил фигурантам от 5 до 12 лет лишения свободы, приговор неоднократно был смягчен: апелляционный суд назначил им по 6–9 месяцев, а в июне 2023 года суд Кировской области изменил приговор троим из них на принудительные работы.
Сам Иван Голунов, получив компенсацию в июле 2023 года (которую он выразил желание направить на журналистский проект), сожалел, что МВД не выступил с регрессивным иском к сотрудникам. Теперь это сделано. Еще одним из сожалений Ивана было то, что наказание понесли только исполнители — а заказчики еще не найдены.
Журналист-расследователь был задержан с подброшенными ему наркотиками летом 2019 года.