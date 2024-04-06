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    МВД России подало иск к бывшим сотрудникам, подбросившим наркотики Голунову

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    2 комментария

    МВД России хочет взыскать полтора миллиона рублей в равных долях с бывших сотрудников УВД, осужденных по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках. Такую же сумму в 2022 году взыскали с самого МВД в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда. Об этом рассказал 6 апреля «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

    С мая 2021 года, когда Мосгорсуд назначил фигурантам от 5 до 12 лет лишения свободы, приговор неоднократно был смягчен: апелляционный суд назначил им по 6–9 месяцев, а в июне 2023 года суд Кировской области изменил приговор троим из них на принудительные работы.

    Сам Иван Голунов, получив компенсацию в июле 2023 года (которую он выразил желание направить на журналистский проект), сожалел, что МВД не выступил с регрессивным иском к сотрудникам. Теперь это сделано. Еще одним из сожалений Ивана было то, что наказание понесли только исполнители — а заказчики еще не найдены.

    Журналист-расследователь был задержан с подброшенными ему наркотиками летом 2019 года.

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    Комментарии 2

    Гость06 Апр 2024 в 19:35
    Смехо-панарама. Контора посмеивается.
    +1−0
    Гость06 Апр 2024 в 19:12
    Слово осуждённый пишется с буквой ё!
    +0−0
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