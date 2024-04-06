Выставку «Россия» посетили 10 миллионов человек

Выставку-форум «Россия» посетили 10 000 000 гостей — десятимиллионным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».



Мужчина приехал на выставку вместе с женой. «Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — сказал он.



Мужчина получил от организаторов сертификат на путешествие в Мурманск и посещение первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и универсального атомного ледокола «Атомфлот».

