Выставку «Россия» посетили 10 миллионов человек

Выставку-форум «Россия» посетили 10 000 000 гостей — десятимиллионным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
Мужчина приехал на выставку вместе с женой. «Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — сказал он.
Мужчина получил от организаторов сертификат на путешествие в Мурманск и посещение первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и универсального атомного ледокола «Атомфлот».
Также семье покажут Мурманск и организуют экскурсию в село Териберка. Проживание предоставят, а билеты из Ярославля — оплатят.
В феврале президент РФ Владимир Путин поручил продлить работу выставки «Россия» до 8 июля.
Международная выставка-форум «Россия» была открыта в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года. На ней представлены важнейшие достижения страны. Свои экспозиции представили 89 регионов России, ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. Как писала «Фонтанка», на стенде Петербурга, например, представили уменьшенную копию Дворцового моста. Маленький мост разводит пролеты, как настоящий. По случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на выставке прошли мероприятия, приуроченные к этой дате.