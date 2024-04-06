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    Выставку «Россия» посетили 10 миллионов человек

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    2 комментария

    Выставку-форум «Россия» посетили 10 000 000 гостей — десятимиллионным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщила АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

    Мужчина приехал на выставку вместе с женой. «Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», — сказал он.

    Мужчина получил от организаторов сертификат на путешествие в Мурманск и посещение первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и универсального атомного ледокола «Атомфлот».

    Также семье покажут Мурманск и организуют экскурсию в село Териберка. Проживание предоставят, а билеты из Ярославля — оплатят.

    В феврале президент РФ Владимир Путин поручил продлить работу выставки «Россия» до 8 июля.

    Международная выставка-форум «Россия» была открыта в Москве на ВДНХ 4 ноября 2023 года. На ней представлены важнейшие достижения страны. Свои экспозиции представили 89 регионов России, ведущие федеральные ведомства, корпорации и общественные организации. Как писала «Фонтанка», на стенде Петербурга, например, представили уменьшенную копию Дворцового моста. Маленький мост разводит пролеты, как настоящий. По случаю 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на выставке прошли мероприятия, приуроченные к этой дате.

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    Выставка Россия
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    Комментарии 2

    ProstoZloy06 Апр 2024 в 16:50
    "Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз"
    Естественно, в реале-то всё иначе.
    +0−0
    Гость06 Апр 2024 в 16:43
    зачем жителю ярославля ехать в мурманск
    что он там увидит чего у него дома нет.
    та же грязь разруха и безнадёга.

    хе-хе.
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