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    Напавшего на губернатора Чибиса арестовали на два месяца

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    9 комментариев

    Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями Апатитов, заключили под стражу на два месяца. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает ТАСС.

    «Суд постановил избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу, срок два месяца, до 5 июня», — сказал судья в ходе выездного заседания.

    Судебное заседание проходило в больнице города Кировска. Там находится фигурант уголовного дела после ранения при нападении на губернатора.

    Перед судом напавший сказал, что готов извиниться перед губернатором Чибисом.

    Вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Политика прооперировали, сегодня утром он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.

    Скорейшего выздоровления Чибису пожелали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выводы о возможном усилении охраны губернаторов должны делать спецслужбы.

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    Комментарии 9

    Гость06 Апр 2024 в 16:44
    Предлагаю переименовать Апатиты в честь верного путинца, единороса, т.Чибиса, и назвать город в честь героя - Чибисовск!
    +0−0
    капралъ06 Апр 2024 в 16:34
    оправдать, как Засулич. Где Кони и Александров?
    +0−0
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