Напавшего на губернатора Чибиса арестовали на два месяца

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями Апатитов, заключили под стражу на два месяца. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает ТАСС.
«Суд постановил избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу, срок два месяца, до 5 июня», — сказал судья в ходе выездного заседания.
Судебное заседание проходило в больнице города Кировска. Там находится фигурант уголовного дела после ранения при нападении на губернатора.
Перед судом напавший сказал, что готов извиниться перед губернатором Чибисом.
Вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов мужчина с ножом напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Политика прооперировали, сегодня утром он записал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.
Скорейшего выздоровления Чибису пожелали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выводы о возможном усилении охраны губернаторов должны делать спецслужбы.