Напавшего на губернатора Чибиса арестовали на два месяца

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями Апатитов, заключили под стражу на два месяца. Об этом в субботу, 6 апреля, сообщает ТАСС.

«Суд постановил избрать <…> меру пресечения в виде заключения под стражу, срок два месяца, до 5 июня», — сказал судья в ходе выездного заседания.



Судебное заседание проходило в больнице города Кировска. Там находится фигурант уголовного дела после ранения при нападении на губернатора.



Перед судом напавший сказал, что готов извиниться перед губернатором Чибисом.